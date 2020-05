Fotografia: ICCD lancia #scenedaunpatrimonio

#scenedaunpatrimonio: l’ICCD lancia un nuovo portale con un progetto sulle fotografie dei privati per avvicinare gli italiani al patrimonio culturale

#scenedaunpatrimonio parte dall’assunto molto semplice che attraverso la fotografia privata e familiare sia possibile raccontare il patrimonio culturale e la sua storia. #scenedaunpatrimonio si fa portavoce di una forma articolata e sostanziale di partecipazione che dà modo a tutti di collaborare alla costruzione di un progetto ampio e strutturato.

Carlo Birrozzi, Direttore ICCD: «Credo all’idea del patrimonio culturale come un flusso continuo da fotografare nel suo scorrere; un bene vitale, una marea sempre in movimento che desideriamo rendere accessibile a tutti, accogliendo e restituendo il punto di vista di ciascun individuo che contribuisce a renderlo tale. #scenedaunpatrimonio è una delle leve strategiche su cui l’Istituto lavora instancabilmente da mesi per avvicinare il più possibile l’istituzione pubblica al territorio e alle persone, interagendo e restituendo valore attraverso il medium della fotografia. I ricordi e le fotografie consolidano e completano in modo semplice e partecipativo la visione collettiva sul patrimonio culturale italiano».

L’ICCD inaugura con questo portale un nuovo progetto sulla fotografia che si affianca alla sua missione istituzionale di conservazione e valorizzazione delle proprie collezioni fotografiche e di gestione del Catalogo generale del patrimonio culturale. Si intende in questo modo perseguire quella visione del patrimonio che, accanto alla dimensione oggettuale, vuole valorizzare anche la componente immateriale del bene culturale.

Un archivio pubblico che accoglie gli archivi personali dove ogni ricordo diventa un tassello in più per ricomporre un’idea ampia di patrimonio culturale, nonché testimonianza della storia del nostro Paese: un universo fatto di spazi pubblici, piazze, musei, opere d’arte, ma anche momenti di condivisione sociale e culturale come le processioni, le gite fuori porta, il made in Italy, ogni momento della vita quotidiana che ha per sfondo un monumento, uno scorcio delle nostre città o di paesaggio.

L’archivio collettivo generato da #scenedaunpatrimonio è in continua evoluzione e invita tutti a cimentarsi nell’esplorazione del significato di patrimonio culturale, avviando ciclicamente campagne di raccolta cui è possibile contribuire con le proprie risorse fotografiche. Lo strumento delle raccolte serve sia a condividere che a organizzare le fotografie. È una bussola che orienta il visitatore all’interno del portale al fine di agevolare e incentivare la lettura dei contenuti e la condivisione delle proprie immagini. La divisione delle raccolte per tematiche consente inoltre di cogliere narrazioni e rappresentazioni differenti del patrimonio culturale italiano.

Le prime quattro raccolte lanciate sul portale #scenedaunpatrimonio

SOUVENIR

Il Bel Paese sullo sfondo. Fotografare e fotografarsi davanti a un monumento.

Il souvenir è un oggetto che si porta a casa come ricordo di viaggio. Città d’arte, musei e monumenti usati come sfondo di ritratti e autoritratti attraverso le fotografie private restituiscono uno sguardo personale sul patrimonio artistico, archeologico e architettonico del Paese.

DEVOZIONE

Le processioni, piccole e grandi, storiche e moderne.

La fede e la devozione espressi nei riti collettivi che attraversano le grandi città e i piccoli centri del nostro Paese tanto nelle forme più spettacolari che in quelle più intime.

UNA PIAZZA A…

Quali sono le piazze più amate?

Una raccolta dedicata alle piazze, dalle più grandi alle più piccole, le piazze monumentali, quelle dei caffè storici e dei mercati, delle Poste e delle chiese; le piazze delle città, quelle dei borghi. Centri vitali, luoghi di incontro, di attraversamento e di soste.

IL PAESE NEL PALLONE

Un pallone, 22 giocatori. E fuori, tutto intorno, il paesaggio. Il calcio delle serie minori nelle fotografie delle squadre prima della partita.

I campionati minori di calcio sono un mondo affascinante e contraddittorio capace di unire intere comunità nella celebrazione di un rito laico: la partita della domenica.

Le foto di gruppo delle squadre e dello staff – scattate generalmente sul campo di calcio prima della partita – restituiscono fisionomie, caratteri e mode di una società che cambia insieme al suo sport preferito. Sullo sfondo il paesaggio che spesso è la naturale prosecuzione del manto erboso del campo da gioco.

Per contribuire alle raccolte è sufficiente iscriversi al portale e caricare le proprie fotografie seguendo le istruzioni e compilando i campi richiesti. Con questo progetto ICCD intende inoltre dare nuovo senso alle fotografie private e di famiglia e riconoscere il loro valore di patrimonio culturale che necessita di essere organizzato, gestito e tutelato.

La fotografia è patrimonio che racconta il patrimonio. È elemento chiave che assume la duplice valenza di documentazione e di patrimonio.