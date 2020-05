La musica di Carmen Ferreri riparte da “Cefalù”

Sa di Sicilia e di voglia di essere se stessa al di là dei pregiudizi il nuovo singolo di Carmen Ferreri, “Cefalù”. La cantante è tornata con un brano in cui la ritroviamo fortemente rinnovata. Dai tempi di Amici di Maria De Filippi, l’artista ne ha fatta di strada e in questo nuovo percorso ci regala un assaggio di uno dei suoi lavori più maturi di sempre. A distanza di un anno dal suo ultimo disco, Carmen mette fine alla pausa che si era presa più forte di prima. Del brano e del lavoro fatto su se stessa ne ha parlato in un’intervista a distanza con la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Carmen, spiega, ha sentito la necessità di cercare una dimensione musicale che la rappresentasse realmente.

“Cefalù segna il mio rimarcare le mie radici e racchiude al meglio le mie emozioni sotto tutti i punti di vista”, racconta l’ex Amici che ora vive a Milano.

“In questo periodo ho cercato dentro di me qualcosa che mi rappresentasse al 100% – dice – c’è stata una nuova presa di consapevolezza. C’era dentro di me ma grazie al nuovo team siamo riusciti a tirarla fuori”.

In ‘Cefalù’ elementi della tradizione musicale siciliana, il mandolino tra tutti, vengono riletti in chiave moderna e si fondono con sonorità urban di ispirazione internazionale. Il risultato è un pezzo che regala una versione inedita della cantante, che – ci spiega – si è ispirata alla cantautrice siciliana Rosa Balistrieri. “È veramente un esempio per me”, rivela.

Carmen esprime il lavoro di ricerca fatto su se stessa e per la prima volta decide di farlo non soltanto da interprete ma curando anche la parte autorale del brano in prima persona. “Mi sono messa in gioco come autrice – spiega – e sono riuscita a scrivere qualcosa che mi rappresentasse per trasmettere le mie emozioni per come io le percepisco”.

L’artista racconta la voglia di rivalsa e di rinascita che arriva dopo un lungo silenzio, un desiderio di riscatto che emerge con forza dalle sue parole. “Nella mia musica e nella mia vita c’è stata una vera e propria evoluzione – racconta – e Cefalù è solo l’inizio…anche di un futuro album che spero di potervi fare ascoltare al più presto!”.