Silvia Vavolo online con il video di “Camminare”

Online il videoclip di “CAMMINARE”, secondo singolo estratto dall’album “Dante aveva ragione” della cantautrice fiorentina Silvia Vavolo.

Il video è stato creato durante il lockdown con alcuni filmati che la cantautrice aveva nel cellulare.

LINK al video: https://youtu.be/h-WnenLAwXk.

È un videoclip ai tempi del Covid, ispirato dall’emergenza emotiva e tecnica di questo particolare momento, realizzato con alcuni filmati che la cantautrice aveva nel cellulare.

“Sono riprese amatoriali di un normale passeggio lungomare, girate con il mio cellulare durante l’estate scorsa”, spiega la Vavolo, “che a guardarle adesso hanno preso un significato tutto nuovo.

Le immagini casuali delle persone che camminano, che si fermano, che fanno il bagno, riprese nella loro semplicità, acquistano una forza poetica e un messaggio importante durante questo lockdown che ha creato incertezze e paure costringendoci a fermare le nostre vite”.

La canzone è un’esortazione a trovare il senso della vita sempre e comunque, in un cammino in cui sono previste anche le soste e i cambi di direzione, perchè “la vita va su é giù, è come un lungomare, ma forse esiste un senso solo in questo camminare”.

BIOGRAFIA

SILVIA VAVOLO nasce a Firenze, in una famiglia di musicisti. Respira musica fin da piccola, studia violoncello e pianoforte al Conservatorio Cherubini di Firenze. Nel 2001 è 1°classificata al Festival della canzone del Chianti 2004 – Finalista Festival di Castrocaro con il brano “Imprigionata e Libera” testo e musica di Silvia. Nel 2005 esce il primo singolo “Fuochi Artificiali” con la produzione di Paolo Di Orazio (Latte e i suoi Derivati Lillo&Greg) presso gli studi Larione 10 di Firenze. Nel 2007 riceve il Premio miglior testo al Festival LiveSong di Vince Tempera, il Premio Miglior Brano Radiofonico al Premio Battisti di Poggio Bustone e il Premio SIAE al Festival di Biella 2007 di Demo Radio Rai 1. Nel 2008/2009 è finalista del Premio Bianca D’Aponte, finalista al Festival di Amnesty 2009 con il brano “Romanì”, finalista al Festival di Brescia 2009 e unica rappresentante toscana al Diacetum Festival di Radio Toscana 2009. Nel 2009 è selezionata per il progetto Radar, di Franco Zanetti e Massimo Cotto, in collaborazione con Radio Italia. Silvia è tra i 10 prescelti e si esibisce all’ auditorium di Radio Italia su canale Videoitalia di Sky, iniziando a collaborare con alcune major discografiche e case editrici. Nel 2010 esce il suo primo disco “Irreality Show” arrangiato insieme a Paolo Di Orazio e prodotto dal musicista Ingo Schwartz, presso gli studi della DingoLab a Roma, uscito su Itunes e tutti i principali digital store, accompagnato dal videoclip ufficiale del primo singolo “Irreality” (una denuncia ironica sul mondo frivolo dei reality in tv) Tra il 2010 e il 2011 collabora con il cantautore italo-olandese Tenedle, prestando la propria voce per 3 brani contenuti nel disco di Tenedle “GRANCASSA” uscito l’8 dicembre 2010 con etichetta UDU Records. Il 2011 la vede ospite fissa tour europeo di Tenedle, tra cui anche il concerto di presentazione ufficiale all’”Ostade Teather” di Amsterdam. Nel 2012, inizia a collaborare con alcune realtà del cinema indipendente e scrive le musiche per i cortometraggi “Il Divano” “Radici” “Pollo, insalatina e una tazzina di caffè” e il film “Grande Sud” per la casa di produzione Cribarifilm. Realizza le musiche per il docu-film “Variabili Femminili” dell’attrice e regista Barbara Enrichi. (Vincitore del Premio Fìmmina Tv Epizephiry International Film Festival 2012). Ad ottobre registra il brano “Sara e Francesca” prodotto e arrangiato da Diego Calvetti ed edito Warner Chappell, con cui arriva alle semifinali ad Area Sanremo 2013. Con lo stesso brano, si classifica 2° al Premio Lunezia 2014 ritirando la prestigiosa targa Lunezia, premio al valore musicale-letterario della canzone italiana. Durante il festival si esibisce accanto a nomi importanti della musica italiana, tra cui Elisa, Mario Biondi, Tiromancino, Andrea Mingardi e Max Pezzali. Nel settembre 2014 è ospite (in diretta skype) da Red Ronnie che la intervista durante la sua trasmissione Barone Rosso, mandando in onda il videoclip di “Sara e Francesca”. Nel 2015, frutto della collaborazione come autrice con Warner Chappell, esce per Universal Music il brano “L’anima in una lacrima” nell’album di Dolcenera “Le stelle non tremano”, brano firmato da Silvia e Dolcenera. Nel 2017 scrive la canzone colonna sonora e le musiche di “Ora non ricordo il nome” di Michele Coppini uscito in dvd per Cecchi Gori Entertainment. Ad ottobre viene selezionata tra i 12 finalisti di “Genova Per Voi”, concorso per autori organizzato da Universal Publishing e dopo una settimana di writing session si esibisce al Teatro della Tosse di Genova. Dà vita al Borghetto Studio a Siena, studio di registrazione e produzione musicale, intraprendendo alcune collaborazioni con importanti autori e produttori del panorama musicale italiano. Nel 2018 firma il singolo inedito “Fatti Viva” di Lisa, vincitrice del format televisivo RAI “Ora o mai più”. Il singolo è presente nella compilation della trasmissione ed esce in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni.

Link social:

http://www.silviavavolo.it

https://www.facebook.com/SilviaVavoloCantautrice

https://www.instagram.com/silviavavolo

http://www.youtube.com/silviavavolo

http://www.twitter.com/silviavavolo