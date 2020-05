Paper Mario: The Origami King arriva a luglio

Paper Mario: The Origami King annunciato per Nintendo Switch. L’uscita del nuovo videogioco, disponibile in pre-ordine, è attesa per il 17 luglio

Un mondo di carta colorato, una principessa prigioniera e un eroe baffuto pronto a tutto per salvarla. Sono questi gli ingredienti di Paper Mario: The Origami King, la nuova avventura videoludica dell’idraulico più famoso del mondo. In uscita il 17 luglio in esclusiva per Nintendo Switch, il videogioco è già disponibile in preordine.

In questo nuovo capitolo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il villain da affrontare non sarà il Re dei Koopa Bowser. Bensì un nemico di nome Re Olly che ha trasformato la Principessa Peach in un origami, sigillando il suo castello con dei nastri magici.

In compagnia del nuovo personaggio Olivia, Mario dovrà avventurarsi attraverso i mondi di carta per riuscire a liberare il Regno dei Funghi e la principessa Peach.