Liia negli store digitali con “Flowering Trees”

Liia, nome d’arte di Livia Jurickova, debutta con l’album “Flowering Trees” disponibile sui circuiti radio e sulle principali piattaforme digitali

La musica. Tante emozioni da esprimere. Il sogno di poter coniugare le due cose e diventare cantautrice. Questo è il percorso che in maniera molto semplice e naturale ha portato Livia Jurickova, in arte Liia ad iniziare la carriera musicale e a realizzare il suo primo lavoro discografico, l’ EP Flowering Trees disponibile sui circuiti radio e sulle principali piattaforme on-line. Un progetto desiderato fortemente, dove Liia attraverso i testi dei brani, ha espresso le esperienze di vita personali, ricordi ed emozioni che ha voluto “fissare” in musica. E lo si sente già dal brano che dà il titolo all’album, proprio “Flowering Trees”.

Qui Liia racconta un’emozione che, seppur silenziosa, convive dentro di lei da anni, come fosse un pezzo di cuore lasciato indietro, e cioè l’amore per la sua terra, la Slovacchia. Pur ritenendosi fortunata ad essere una cittadina del mondo per il suo lavoro e per la sua vita personale, che l’ha portata ad avere una famiglia in Italia, le manca fortemente la sua casa natale ed i luoghi dove è cresciuta. Come recita nel brano, con il tempo ha realizzato che si può essere come farfalle, creature che possono avere un nido ovunque, senza averne uno stabile. E a suo modo, ha saputo trovare sempre una sorta di rifugio in qualunque posto sia stata. Ecco perché sia l’immagine di copertina che il video del brano, curati da Martin Parkanyi, descrivono perfettamente il connubio tra il senso di nostalgia e quello di “non appartenenza”.

La copertina scelta è un ritratto dipinto dall’artista di fama mondiale Pier Toffolleti. Per questo album Liia ha avuto l’onore di collaborare con musicisti di alto livello tra i quali Silvio Masanotti, Guido Block, Kyle Puccia e Valentina Corsano, che hanno dato un prezioso contributo al risultato finale, arricchendolo con nuovi stimoli. In particolare, gli arrangiamenti di Block e Masanotti, hanno saputo dare la giusta espressività ai messaggi che Liia voleva comunicare. Citiamo un altro brano dell’album, “Enough”, scritto di getto in soli cinque minuti da Liia, complice un litigio con una persona cara. Come ci confida l’artista stessa, ha sentito immediata l’esigenza di “fermare” quelle emozioni negative scaturite dalla litigata, buttando giù testo e musica. Parole che vogliono dar voce a chi come lei ha affrontato un momento di fragilità emotiva, o che hanno sopportato una situazione difficile non sapendo come uscirne. A suo modo Liia affronta la questione, decidendo di andare “oltre”.

La canzone vuole essere un invito a trovare la forza di dire BASTA (Enough) e a passare ad un livello superiore della coscienza di quel momento, senza rimanere intrappolati in dinamiche oppressive e negative che portano solo dolore. Un messaggio finale positivo, presente nell’intero album che ci regala non solo dei testi molto “veri” ma anche l’eleganza discreta di quest’artista pronta a sorriderci e a farci star bene con la sua musica.

https://www.facebook.com/LIIAofficial/

https://www.instagram.com/liia_official/

https://distrokid.com/hyperfollow/liia/flowering-trees