Alessandro Liberini debutta con “Mai più”

Alessandro Liberini debutta con il singolo “Mai più”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

In rotazione radiofonica “MAI PIÙ”, singolo d’esordio di ALESSANDRO LIBERINI disponibile su tutte le piattaforme digitali. “MAI PIÙ”, primo singolo del cantautore ALESSANDRO LIBERINI, è una power ballad in cui convivono amore e rabbia. E’ uno sfogo verso l’altro che ritorna , come spesso accade, quando ormai è tardi e non siamo più gli stessi di prima. L’intenzione sonora è quella di coniugare il cantautorato italiano con uno stile che guarda al rock d’oltre oceano , fondendo un linguaggio semplice e diretto ad una melodia semplice e ben definita. Alle registrazioni hanno preso parte tra gli altri il bassista Andrea Arcangeli (DGM) e Daniele Ingrati al mixer (già produttore agli esordi di Alessio Bernabei – ex Dear Jack).

Racconta l’autore a proposito del singolo: «“Mai più” è uno dei brani a cui sono più legato a livello emozionale. L’ho scritto di getto, è uno di quei brani che nascono dallo stomaco. L’ho scelto come primo singolo perché è uno stralcio di vissuto comune, e credo sia il pezzo giusto per conoscersi e riconoscersi».

Il videoclip di “Mai più”, diretto da Mirko Melchiorre e Alessandro Pezza, vede i protagonisti (la modella Sara Mun e Danele Gregori – Shiny Black Anthem) interpretare i difficili momenti di una coppia, quegli ultimi momenti prima del distacco definitivo. La voglia di ricostruire si scontra con la consapevolezza di una separazione inevitabile, perché nulla è e sarà mai più come prima.

Biografia