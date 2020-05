Melanoma maligno: antistaminici efficaci a sorpresa

Gli antistaminici possono aumentare la sopravvivenza dei pazienti che soffrono di melanoma maligno secondo un nuovo studio dell’Università di Lund in Svezia

Può un farmaco molto comune, come un antistaminico, aumentare la sopravvivenza dei pazienti che soffrono di un grave tumore della pelle, il melanoma maligno? Sembrerebbe di sì secondo un nuovo studio dell’Università di Lund in Svezia, pubblicato sulla rivista Allergy.

“Studi precedenti hanno dimostrato che gli antistaminici danno benefici in termini di sopravvivenza nel cancro al seno. Ora abbiamo osservato la stessa cosa per quanto riguarda il melanoma maligno. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare i risultati”, sottolinea uno degli autori dello studio, il professor Håkan Olsson.

Nella loro ricerca, gli esperti hanno analizzato l’uso di sei antistaminici in pazienti con diagnosi di melanoma maligno: desloratadina, cetirizina, loratadina, clemastina, ebastina e fexofenadina.

I ricercatori hanno confrontato le informazioni di tre grandi registri (prescrizioni, tumori e decessi) per i soggetti che in Svezia, tra il 2006 e il 2014, avevano ricevuto una prima diagnosi di melanoma, per un totale di 24.562 individui. Di questi soggetti, 1.253 facevano uso di antistaminici, più frequentemente desloratadina (395) cetirizina (324), loratadina (251) o clemastina (192). Il follow-up è stato effettuato il 31 dicembre 2018.

“Abbiamo osservato un miglioramento della sopravvivenza tra coloro che hanno usato la desloratadina e in una certa misura anche la loratadina, in particolare nella fascia d’età dai 65 anni in su, rispetto a coloro che non avevano usato antistaminici. L’uso degli altri antistaminici non ha mostrato alcun effetto significativo sulla sopravvivenza. L’uso di desloratadina e loratadina sembrava anche ridurre il rischio di contrarre un nuovo melanoma maligno”, ha spiegato Olsson.

“La scoperta è interessante per lo sviluppo di un possibile nuovo farmaco contro il melanoma che può anche aiutare nelle fasi avanzate della malattia. Inoltre, queste molecole non hanno praticamente effetti collaterali”, ha aggiunto l’esperto.

Il team di ricerca sta ora pianificando studi sugli animali e trial clinici randomizzati per capire i meccanismi alla base dell’effetto degli antistaminici contro il melanoma, la dose appropriata dei farmaci e la durata ottimale del trattamento.

“Stiamo collaborando con i ricercatori di Barcellona e Stoccolma. A Lund sono in corso studi sia su animali che su esseri umani, in cui le dosi di antistaminici saranno confrontate con un placebo, al fine di misurare l’effetto del trattamento”, conclude Olsson.