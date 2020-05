Kaso online con il nuovo singolo “Sono a casa mamma”

Kaso annuncia l’album “Funziona” e pubblica il nuovo singolo “Sono a casa mamma” in collaborazione con il musicista di formazione jazz-funk Mauro Banfi

Disponibile in digitale, distribuito da The Orchard, “Sono a casa mamma”, singolo di Kaso che anticipa l’uscita del suo nuovo album, “Funziona”, prevista per mercoledì 27 maggio. Il rapper attivo dagli anni ’90 – e noto sia per i suoi lavori con Maxi B sia per il suo disco solista “Oro giallo” – da un anno ha ricominciato a pubblicare musica con regolarità e oggi annuncia il suo secondo album solista in contemporanea con l’uscita di questo nuovo singolo disponibile ai seguenti link: https://ffm.to/kaso_sono_a_casa_mamma.oem

“Sono a casa mamma” è un omaggio alla musica hip hop, che Kaso descrive come una madre che accoglie tutti i suoi “figli”. Così il rapper racconta la genesi del brano: “Quando ho scritto il pezzo, ho subito pensato che la metafora della ‘mamma’ fosse la più calzante per descrivere cosa ha rappresentato questa musica per me, perché ha contribuito alla mia identità ma è anche un ‘luogo’ musicale che posso chiamare ‘casa’. Nel testo, la musica hip hop diventa una mamma che ti aspetta cucinando o a notte fonda quando rincasi oppure che ti consola. La cultura hip hop è stata una grande porta d’ingresso per la creatività di molti/e ragazzi/e che poi, magari, hanno preso strade più o meno diverse (musica, arti grafiche, ballo…) e questo è il mio riconoscimento”.

La produzione musicale del brano è di Kaso e del musicista di formazione jazz-funk Mauro Banfi: i due, visto che il brano parla di hip hop, hanno optato per una base classica strutturata quasi interamente su un mix di campionamenti. Il brano rappresenta al meglio lo stile musicale di Kaso che fonde il rap ai suoni della tradizione black, soprattutto del versante funk, anche grazie all’apporto di una band di musicisti. L’album “Funziona” rappresenterà queste due anime musicali…

