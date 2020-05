Il quinto album di Katy Perry uscirà il 14 agosto

Il nuovo album di Katy Perry uscirà ad agosto: la data scelta per il release è il 14 e la conferma è arrivata da Alexa di Amazon

Uscirà il 14 agosto il quinto album di studio di Katy Perry. Attesissimo dai fan, ad annunciarlo è stata la stessa cantante con un video realizzato con Alexa, l’assistente virtuale di Amazon.

Il nuovo lavoro è anticipato dai singoli “Never worn white” e “Daises”, quest’ultimo uscito nei giorni scorsi come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Si prospetta un periodo pieno di impegni per la cantante, che è anche in dolce attesa del suo primo figlio con il compagno Orlando Bloom, una bambina. In estate dovrebbero avvenire anche le nozze tra i due. Ovviamente, la notizia non è stata confermata dai diretti interessati che si sono fidanzati ufficialmente nel San Valentino del 2019. Anche del disco non è noto sapere di più. Alexa consiglia di seguire Katy Perry su Amazon Music per maggiori dettagli.