Baldi debutta con il singolo “Così bella”

“Così bella” è il primo singolo di Baldi, nome d’arte di Davide Baldisseri, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Baldi, nasce nel Febbraio del 1996; si appassiona alla musica fin da piccolo e all’età di 12 anni inizia a suonare la chitarra. Sente però l’esigenza di utilizzare la musica per esprimersi e raccontare se stesso, e inizia a scrivere le prime canzoni già a 16 anni. Segue molto il pop italiano e tra i suoi artisti preferiti ci sono Fabrizio Moro ed Ultimo. L’incontro nel 2019 con Christian Zecchin di Gravity Studio lo porta a registrare il suo primo pezzo, Così Bella.

“E’ una canzone che parla della mia vita; quando nella canzone dico Così bella mi riferisco alla musica. La parte del testo che preferisco è quando dico di voler essere Peter pan perché vorrei prendere la musica per mano e, come dice la frase del film – seconda stella a destra e poi avanti fino al mattino – vorrei volare con lei e vedere nascere il sole”.

Il brano vede la collaborazione per le parti di tastiera di Bruno Zucchetti, tastierista di Cremonini, Pausini, Ramazzotti, Mannoia e molti altri, ed è stato interamente registrato al Gravity Studio.