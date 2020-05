BAO lancia Comics Will Break Your Heart

A partire dal 26 maggio, in uscita a cadenza settimanale, le nove conversazioni vedranno coinvolti: Daniel Cuello, autore italo-argentino che con arguta ironia racconta la nostra epoca e le sue contraddizioni, conosciuto per i suoi graphic novel Residenza Arcadia e Mercedes, in “Stranger in a strange land”; Alice Berti giovanissima esordiente dal segno raffinato che ha appena debuttato con il graphic novel Neon Brothers in “L’eleganza dei giovani punk” e Zerocalcare, autore che non ha bisogno di presentazioni, che ha firmato alcuni dei più amati best seller del fumetto italiano come La profezia dell’armadillo, Dimentica il mio nome e Kobane Calling, in “Si fa presto a dire ‘facce ride’”. Ancora, nell’ordine: Elisa Macellari, illustratrice e fumettista che con il suo Papaya Salad ha affascinato i lettori con un design che fonde Oriente e Occidente – in “Dalla Tailandia con Fumetto”; Alessandro Baronciani, talento eclettico dal tratto inconfondibile: fumettista, illustratore, art director, grafico e musicista autore tra gli altri di Quando tutto diventò blu e Le ragazze nello studio di Munari – in “Il calligrafo di emozioni”; Nova giovane autrice seguitissima dal tratto ruvido e punk che ha firmato Stelle o sparo – in “Se tutto va bene, apocalisse zombi”; LRNZ artista visuale di straordinario talento e designer dall’immaginario futuristico, che ha firmato tra gli altri il graphic novel Golem – in “Per una produzione artigianale di massa delle emozioni grafiche”; Rita Petruccioli illustratrice, fumettista e attivista che si impegna da sempre contro gli stereotipi di genere, autrice di Ti chiamo domani – in “Il racconto di tutti e il racconto di ciascuno”; Teresa Radice e Stefano Turconi coppia creativa nella vita e nell’arte, che con una scrittura emozionante e disegni spettacolari ha firmato graphic novel come Il porto proibito e Non stancarti di andare – in “Luoghi dove abbiamo disegnato le nostre anime”.