Nuova Genesi di Gaia: 3 inediti nella tracklist

Nuova Genesi di Gaia online e in versione fisica: la vincitrice di Amici 19 pubblica il disco arricchendo la tracklist di tre nuovi inediti

Il primo disco di Gaia, “Genesi”, arriva finalmente nella sua versione fisica, nei negozi e in allegato a Tv Sorrisi e Canzoni e Donna Moderna. La vincitrice di Amici 19 pubblica Nuova genesi, arricchendo la tracklist di tre nuovi inediti.

“Nuova Genesi”, così arricchito, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si presenta come una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l’elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali.

Track listing di “Nuova Genesi”: 1) Chega

2) Densa

3) What I say

4) Mi ricordo un po’ di me

5) Coco Chanel

6) Fucsia

7) Stanza 309

8) Il rosso delle rose

9) Bela Flor

10) Calma

Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Jacopo Ettorre, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino. L’album rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l’ha portata alla sua “nuova genesi” appunto.

Nel disco è contenuto anche “Chega”, brano che conta già milioni di stream e tra i più trasmessi dalle radio. Una conferma per l’artista, che, per la seconda settimana consecutiva, è la donna più ascoltata dell’airplay.