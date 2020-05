Non C’è posto per tutti: in libreria la storia capovolta

(Non) C’è posto per tutti: una storia da leggere dall’inizio alla fine e dalla fine all’inizio fuori per editrice Il Castoro con il sostegno di Amnesty International Italia

Avete mai provato a capovolgere una storia? A volte può essere utilissimo. A darci l’esempio perfetto di quello che può capitare è un albo illustrato che si intitola “Non C’è posto per tutti”. Fuori per Editrice Il Castoro con il sostegno di Amnesty International Italia, l’albo, vincitore di diversi premi e tradotto da Susanna Mattiangeli, si legge nei due versi. Nel primo, in avanti, è una storia di esclusione: una foca col suo cucciolo sono costretti a lasciare lo scoglio su cui vivono e andare alla ricerca di un nuovo luogo in cui vivere. Senza però trovare accoglienza e conforto, alla fine del loro lungo viaggio. Una storia può davvero finire così, ma non questa. Nel senso inverso infatti, ripercorrendo le pagine dalla fine al principio, lo stesso racconto diventa sorprendente. Con le stesse parole e immagini si trasforma in una storia di accoglienza. Sfogliare per credere insomma. “Non C’è posto per tutti” è un albo illustrato che non ha età, la storia infatti è per piccoli e adulti, perché magia e bellezza sono sempre necessari, ad ogni punto della vita. Online è disponibile una videolettura degli attori Giorgio Marchesi e Daphne Scoccia.