Michele Bravi online con “La vita breve dei coriandoli”

“La vita breve dei coriandoli” è il nuovo singolo di Michele Bravi: è il primo inedito dopo l’incidente che ha visto coinvolto il cantante nel novembre 2018

Con la voce rotta di chi per molto tempo ha vissuto nel silenzio, Michele Bravi canta e racconta il proprio percorso attraverso il buio che lo circondava nel suo nuovo singolo, “La vita breve dei coriandoli”.

È il primo inedito del cantante dopo il tragico incidente del novembre 2018 che lo ha visto coinvolto. Il brano anticipa il prossimo disco di Michele, “La geografia del buio”, la cui data di uscita è ancora in sospeso. Il lavoro, il terzo della carriera dell’artista, sarebbe dovuto arrivare su tutte le piattaforme e nei negozi il 20 marzo. Poi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’emergenza Coronavirus ha fatto slittare tutto al 17 aprile ma il perdurare della situazione ha fatto rimandare tutto a data da destinarsi.

Ora Michele Bravi, nonostante non abbia certezze sulla pubblicazione che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, vuole dare un assaggio del lavoro che ha fatto. Una testimonianza di come, grazie all’amore, sia riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità.

“Vista la situazione attuale – scrive Bravi su Instagram – non è ancora possibile prevedere una data di uscita del disco ma ci tenevo a condividere, in questo momento, un brano che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità”.

Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stato scritto dal cantante insieme a Giuseppe Anastasi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.