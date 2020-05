Giappone: morta a 22 anni la wrestler Hana Kimura

In Giappone muore a 22 anni la wrestler Hana Kimura. Era vittima di cyberbullismo, su Instagram il suo ultimo messaggio: “Mi dispiace”

E’ morta a soli 22 anni Hana Kimura, wrestler giapponese e star della serie Netflix “Terrace House”. A diramare la notizia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata l’organizzazione di Wrestling Stardom, che con un annuncio ufficiale su Twitter ha chiesto di rispettare la famiglia della ragazza in questo delicato momento.

Non sono state rese note le cause della morte di Hana Kimura. Tuttavia, i fan della giovane wrestler sospettano si tratti di suicidio. Da diverso tempo infatti Hana era vittima di cyberbullismo, e manifestava il suo malessere sui social. Proprio su Instagram, infatti, il suo ultimo messaggio a meno di 24 ore dalla scomparsa risuona come un addio: una foto (vedi sopra) con il suo inseparabile gatto e ad accompagnarla la didascalia “Vi amo, che la vostra vita sia lunga e felice. Mi dispiace”.

Subito dopo, una storia con la scritta “Sayonara” (ADDIO).

Figlia di Kyoko Kimura, anch’ella wrestler professionista, Hana Kimura ha debuttato nel Wrestler nel 2016, vincendo il suo primo titolo un anno dopo.

Recentemente aveva partecipato al reality show giapponese “Terrace House: Tokyo”, distribuito a livello mondiale da Netflix.