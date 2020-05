Disneyland Shanghai riapre con misure anti Covid-19

In Cina Disneyland Shanghai riapre le porte con misure anti Covid-19: ingressi ridotti, la vendita dei biglietti è disponibile solo online

Numero di ingressi ridotti, distanziamento sociale e prenotazione dei biglietti obbligatoria. Sono alcune delle misure introdotte da Disneyland Shanghai, in Cina, che ha riaperto le porte al pubblico dopo uno stop di circa 3 mesi. Quello di Shanghai era uno dei 14 parchi a tema del franchise chiusi a causa dell’emergenza Covid-19.

Oltre ad aumentare la frequenza di sanificazione del parco, l’organizzazione ha impostato alcune norme per garantire la sicurezza della struttura. La vendita dei biglietti è disponibili solo online, tramite i canali ufficiali e partner, si legge in un comunicato, con un numero limitato di ticket disponibili ogni giorno. La maggior parte delle attrazioni, di alcuni spettacoli e dei luoghi di shopping e ristorazione ha ripreso le attività, con presenze controllate. Altre esperienze, come aree giochi per bambini e spettacoli teatrali, rimarranno chiuse per il momento.

Per rispettare le distanze sociali, sfilate e spettacoli notturni torneranno in un secondo momento spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Gli ospiti di Disneyland Shanghai, inoltre, devono sottoporsi a procedure di screening della temperatura all’arrivo e indossare una mascherina per tutto il tempo di permanenza.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del parco.