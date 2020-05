Zoo di Varsavia: ubriaco entra nel recinto degli orsi

Dovrà affrontare un’azione legale l’uomo entrato in un recinto per orsi nello zoo di Varsavia, in Polonia. Il 23enne, in evidente stato di ebbrezza, ha rischiato di affogare l’esemplare, una femmina molto anziana di nome Sabina.

“Sabina è uscita fisicamente incolume da questo evento, ma è molto stressata”, fa sapere un portavoce dello zoo. Prima di arrivare alla struttura, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’orso faceva parte di un circo ed è abituata alla presenza di uomini, “ma non si aspettava assolutamente un attacco umano”.

Nel video si può vedere Sabina avvicinarsi all’uomo dentro il suo recinto. Una volta accortosi del suo arrivo, l’intruso si è buttato in acqua, ma è stato raggiunto dall’orso.

L’uomo ha quindi cercato di affogarlo, tenendogli la testa sott’acqua davanti agli ospiti dello zoo che increduli filmavano l’episodio. Il 23enne è riuscito a fuggire, riportando solo lievi ferite ma dovrà fare i conti con la legge.

Lo zoo di Varsavia ha dichiarato che prenderà “tutte le misure legali per consegnare il colpevole alla giustizia”.

Non è la prima volta che Sabina viene attaccata da un essere umano. Nel 2015 un uomo ha scavalcato il recinto e l’ha colpita con un pugno.