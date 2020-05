JAMS. La storia di Max arriva in libreria: è il secondo romanzo tratto dalla serie tv creata da Simona Ercolani, in onda su Rai Gulp

JAMS. La storia di Max arriva in libreria per Fabbri Editori. Il secondo romanzo tratto dalla serie tv creata da Simona Ercolani, in onda su Rai Gulp, parla di grandi amicizie, gioco di squadra e primi amori. Ma anche di segreti e di gesti a cui bisogna dire no.

Joy, Alice, Max e Stefano sono cresciuti. Il mondo che li circonda sta cambiando in fretta, ma i JAMS sanno che potranno affrontare qualunque sfida grazie alla loro amicizia. Quest’anno la scuola ha organizzato un concorso di musica rap e loro non vedono l’ora di mettersi alla prova con le loro canzoni. Ma non sarà questa la sfida più difficile: Max viene preso di mira da alcuni compagni, e quelle che sembravano solo battute si trasformano in un in- cubo di insulti e scherzi crudeli. Max ne potrà uscire grazie all’affetto dei suoi amici, ma prima dovrà imparare a chiamare l’incubo con il suo nome: bullismo.

Jams è una serie televisiva italiana per adolescenti prodotta da RAI RAGAZZI e STAND BY ME in onda su RAI GULP.

pp. 144

€ 13,00

Dai 10 anni