13 Reasons Why: ultima stagione dal 5 giugno

13 Reasons Why, Netflix annuncia l’ultima stagione con un video commovente: la serie sarà disponibile sulla piattaforma dal 5 giugno

“Nessuno è mai pronto a dirsi addio, neanche il cast di Tredici“. Con queste parole e un teaser trailer, Netflix ha annunciato la stagione finale di 13 Reasons Why, questo il titolo originale della serie. Il quarto capitolo arriva sulla piattaforma di streaming il 5 giugno.

Sulle note di The Night We Met di Lord Huron, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il colosso dello streaming ha accompagnato l’annuncio della quarta ed ultima stagione con un video strappalacrime in cui appaiono il cast tecnico e artistico alle prese con riunioni e con gli abbracci e i saluti e le immagini più significative delle prime tre stagioni.

TREDICI, TRA LE SERIE PIÙ DISCUSSE DI NETFLIX

Basata sull’omonimo romanzo di Jay Asher, la serie televisiva uscita nel 2017 e creata da Brian Yorkey ruota attorno alle vicende che seguono il suicidio dell’adolescente Hannah Baker, la quale ha registrato i tredici motivi che l’hanno spinta a togliersi la vita. Inutile che questo racconto ha suscitato non poche polemiche e discussioni per il tema così delicato che ha trattato. Inoltre, gli episodi hanno affrontato il tema del bullismo e della violenza sessuale e domestica.

IL CAST

Tra le rivelazioni di Tredici c’è senza alcun dubbio Katherine Langford, nel ruolo di Hannah Baker, che abbiamo visto nell’acclamato film Cena con delitto – Knives Out e la rivedremo questa estate in Cursed, sempre su Netflix.

Accanto a lei, in 13 Reasons Why anche Dylan Minnette nel ruolo di Clay Jensen, Christian Navarro in quello di Tony Padilla, Alisha Boe in quello di Jessica Davis, Brandon Flynn in quello di Justin Foley, Justin Prentice in quello di Bryce Walker, Miles Heizer in quello di Alex Standall, Ross Butler in quello di Zach Dempsey, Devin Druid in quello di Tyler Down, Timothy Granaderos in quello di Montgomery de la Cruz, Brandon Larracuente in quello di Jeff Atkins, Tommy Dorfman in quello di Ryan Shaver, Derek Luke in quello di Kevin Porter, Amy Hargreaves in quello di Lainie Jensen, Kate Walsh in quello di Olivia Baker, Brian d’Arcy James in quello di Andy Baker, Brenda Strong in quello di Nora Walker, Grace Saif in quello di Amorowat Anysia “Ani” Achola e Deaken Bluman in quello di Winston Williams.