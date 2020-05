Sondaggi politici: sorride solo Giorgia Meloni

Sondaggi politici: cala la fiducia nel premier Conte, tra i partiti sorride solo Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia in crescita al 14,9%

Cala la fiducia nel governo Conte. Un trend in discesa da ormai un mese, da quando il 24 aprile aveva toccato 31,6%; mentre oggi e’ al 30,4. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire (www.dire.it) e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 21 e 22 maggio.

La scorsa settimana la fiducia nel governo Conte, che si è salvato in corner sulla sfiducia a Bonafede, era al 30,9%; in questa settimana e’ calata dello 0,5. Cresce il numero degli intervistati che dicono di non aver fiducia nell’esecutivo: dal 65,3 sono passati al 65,6% in sette giorni.

La situazione dei partiti

Calano i partiti di maggioranza, scende anche la Lega, continua la salita di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, con interviste effettuate il 21 e 22 maggio. La Lega, con il 25,9%, resta il primo partito ma perde lo 0,3 rispetto alla settimana scorsa. In calo dello 0,1 sia Pd che M5S: i democratici registrano il 20,7; i cinquestelle il 15,1. Cresce invece Fratelli d’Italia della leader Giorgia Meloni: oggi e’ al 14,9% (+0,2). Forza Italia e’ ferma all’8,1%. Seguono Italia Viva al 3,3 (-0,1); Sinistra al 2,8 (+0,1); Azione al 2,4 (+0,4), Verdi all’1,6 (-0,1) e +Europa stabile all’1,6.