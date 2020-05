La mascherina magica di Harry Potter cambia col respiro

La mascherina magica di Harry Potter che cambia respirando è andata a ruba: con il calore del respiro si svela la Mappa del Malandrino

Una mappa che si rivela respirando, come per magia. E’ l’idea di un’artista americana che ha creato la mascherina magica di Harry Potter. Nel video sotto, riportato dalla Dire Giovani (www.diregiovani.it), ecco la “magia”.

Stefanie Hook ha messo su una attività con le sue creazioni fatte a mano, che vende online attraverso la società CPEX. Vista l’emergenza mondiale di Covid-19, ha deciso di creare delle mascherine speciali.

Di base sono nere, ma grazie al calore del respiro, cambiano colore, rivelando come per magia la Mappa del Malandrino di Harry Potter. Al momento le mascherine sono sold out, ma torneranno disponibili a partire dal 29 maggio.