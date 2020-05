European Social Innovation: 3 aziende italiane in gara

European Social Innovation Competition sul tema della moda: tra i progetti semifinalisti ci sono quelli di tre aziende italiane

Ci sono tre progetti italiani tra i 30 selezionati come semifinalisti della “European Social Innovation Competition” sul tema della moda, lanciata dalla Commissione Europea. La competizione è rivolta a innovazione tecnologica, uso di materiali e processi produttivi sostenibili, e strade per cambiare le abitudini dei consumatori come indicato dal titolo del premio “Reimmaginare la moda: cambiare le abitudini per una moda sostenibile”.

I 30 progetti provengono da 14 Paesi dell’Ue che hanno già superato una prima selezione a cui hanno partecipato 766 progetti candidati. A giudicarli sarà un panel composto da leader dell’industria del fashion ed esperti dell’innovazione sociale.

I tre semifinalisti italiani della European Social Innovation Competition, spiega Garantitaly, sono la Alma, una start up innovativa sulle materie prime che lavora per creare tessuti in pelle vegani; Love Your Denim che raccoglie jeans usati e li trasforma in un filato con cui vengono prodotte felpe e giubbotti; Edit, una app che offre consigli di moda personalizzati per aiutare i clienti a costruire i loro guardaroba.

«La European Social Innovation Competition – spiega Slawomir Tokarski, direttore del dipartimento di innovazione e produzione innovativa della direzione del Mercato Interno dell’Ue – lavora sulla posizione leader mondiale dell’Europa nel campo della moda e guarda alle innovazioni che spingono la sostenibilità. Siamo veramente colpiti dalla varietà di idee innovative che ci sono state proposte per immaginare i cambiamento in meglio per il settore».

Tutti i semifinalisti, si legge in una nota della Commissione, sono alla loro fase iniziale dei progetti che si muovono nel campo dei metodi di produzione, dell’acquisto, dell’uso dei prodotti e della moda riciclata, oltre a incoraggiare un consumo sostenibile nei clienti.

In questa fase i progetti riceveranno l’aiuto di esperti e sostegno per sviluppare le idee successive, prima che i giudici si riuniscano nuovamente tra alcuni mesi per determinare i 10 finalisti e poi i tre vincitori, ognuno dei quali riceverà 50.000 euro.