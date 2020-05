Mascherine obbligatorie sui voli LATAM

LATAM annuncia l’uso obbligatorio delle mascherine su tutti i suoi voli: il Gruppo rafforza le misure di sicurezza già in atto per i clienti

LATAM Airlines Group e le sue sussidiarie (“LATAM”) hanno annunciato l’uso obbligatorio di mascherine sia per i passeggeri che per il personale di comando e di cabina, seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della International Air Transport Association (IATA).

Questa misura si aggiunge all’obbligo di utilizzo delle mascherine stabilita dall’autorità sanitaria sui voli in Cile da metà aprile. È in questo contesto che LATAM annuncia che renderà obbligatoria questa misura su tutti i voli nazionali e internazionali della compagnia. È importante chiarire che l’acquisizione di detti elementi di protezione è responsabilità di ciascun passeggero.

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori LATAM, gli equipaggi e i team nelle aree operative saranno dotati di dispositivi di protezione individuale (DPI), come mascherine, guanti e gel igenizzanti. Inoltre, la compagnia ha modificato parte degli impianti di manutenzione in Brasile e Cile per la produzione di mascherine che verranno utilizzate dai team.

La compagnia ha implementato ulteriori misure per massimizzare i livelli di sicurezza nelle operazioni quotidiane:

Durante il check in:

• LATAM ha adottato disposizioni per il distaznziamento sociale, garantendo la distanza di 1,5 metri tra ciascun cliente.

• Sono state effettuate anche procedure di pulizia e disinfezione profonde delle aree di servizio passeggeri.

• LATAM ha terminali self-service in tutti gli aeroporti in cui opera, garantendo un servizio autonomo che evita il passaggio ai banchi del check-in.

• Si consiglia di anticipare il check-in tramite i canali digitali disponibili (LATAM.com, app LATAM), nonché di privilegiare l’uso della carta d’imbarco digitale.

• LATAM raccomanda l’uso di mascherine nelle aree comuni degli aeroporti. Si raccomanda di prestare attenzione alle misure adottate dalle autorità di ciascun paese in relazione al trasporto e all’uso di elementi di sicurezza nei luoghi pubblici.

A bordo:

• Dall’inizio della pandemia, LATAM ha rafforzato tutte le procedure di disinfezione dei velivoli.

• Gel igenizzanti disponibili su tutti gli aeromobili.

• Rafforzamento dei protocolli di igiene a bordo mediante nuove istruzioni date all’equipaggio.

• In relazione al servizio di bordo, la routine di servizio è stata adattata per ridurre la necessità di interazione a bordo.

A terra:

Dopo lo sbarco, la pulizia dell’aeromobile è stata rafforzata ai più alti standard di mercato. Sono stati inoltre apportati miglioramenti nella rimozione di oggetti personali, a partire dal ritiro bagagli negli aeroporti, garantendo così la distanza sociale necessaria tra le persone.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.latam.com/coronavirus/.