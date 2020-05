La Roc Nation di Jay-Z ingaggia Bernardeschi

Federico Bernardeschi nella scuderia di Jay-Z. Il calciatore firma per Roc Nation, l’agenzia del rapper che ne curerà l’immagine e i diritti

Cosa hanno in comune Federico Bernardeschi e Jay-Z. Apparentemente nulla se tralasciamo la loro passione per la musica. Hobby per il primo, lavoro per il secondo. Da ieri, però, i due sono uniti su un altro fronte. Il calciatore della Juventus e della Nazionale ha, infatti, firmato per Roc Nation, l’agenzia di management e comunicazione fondata dal rapper nel 2008. Ne curerà l’immagine e i diritti.

“Nato in Toscana, Italian made. ROC dà il benvenuto nella famiglia a Federico Bernardeschi”, si legge nel post Instagram che annuncia la novità.

Un risultato importante per il calciatore, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che entra nella scuderia di Roc Nation, che già vanta nomi di un certo calibro. Tra gli sportivi troviamo i calciatori Lukaku e De Bruyne e la star dell’NBA Kevin Durant. Nell’agenzia una grande parte è dedicata alla musica. Fanno parte della scuderia Rihanna, Alicia Keys, Normani, Shakira, Mariah Carey, Jaden e Willow Smith, Kelly Rowland, Dj Khaled e J. Cole.