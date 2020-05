Su Twitter arriva la #SailorMoonRedraw Challenge

Sailor Moon invade Twitter con la #SailorMoonRedraw Challenge, la nuova sfida del social per mettere in mostra il proprio talento artistico

Da professionisti a principianti, tutti sono chiamati a prendere parte alla #SailorMoonRedraw Challenge, la nuova sfida di Twitter per mettere in mostra il proprio talento artistico. Il soggetto della competizione virale, come si capisce dal nome, è Sailor Moon, l’eroina dell’omonimo manga giapponese diventata popolare nel mondo con la serie anime negli Anni 90.

La sfida, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è quella di ridisegnare con a proprio gusto e stile uno specifico frame della terza stagione dell’anime Sailor Moon (episodio 125, Sailor Moon S).

Che il disegno sia divertente o emozionante non importa: ciò che conta è sbizzarrirsi con la fantasia!