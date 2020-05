Kobane Calling Oggi di Zerocalcare in libreria

Kobane Calling Oggi di Zerocalcare disponibile in libreria: quattro anni dopo, una nuova edizione espansa e aggiornata del diario di viaggio del fumettista tra Turchia, Siria e Iraq

Quattro anni dopo la prima edizione, Kobane Calling di Zerocalcare torna in una versione aggiornata, che comprende una nuova copertina, risguardi geografici aggiornati, una nuova introduzione dell’autore e la storia su Lorenzo “Orso” Orsetti pubblicata originariamente su Internazionale nel luglio del 2019.

Perché attualizzare la situazione dei curdi siriani e della loro terra contesa, il Rojava, è oggi più importante che mai, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Kobane Calling Oggi, il diario di viaggio tra Turchia, Siria e Iraq, scritto dal fumettista per comprendere cosa succeda in quella fragile, importantissima terra che chi la difende chiama Rojava, è disponibile in libreria edito da BAO Publishing.

«A me risulta difficile concepire un’appartenenza diversa dal mio quartiere. Forse però ci sono cose che trascendono la geografia e parlano ad altre corde, che manco sappiamo di avere.» (Zerocalcare)