Charlotte M.: esce “Un’estate al college infestato”

Charlotte M. in libreria con “Un’estate al college infestato”: una storia da brividi da una delle YouTuber più giovani e amate

In libreria “Un’estate al college infestato”, il nuovo libro di Charlotte M. Charlotte è super contenta: è appena sbarcata in Inghilterra per una vacanza studio in un vero college, proprio come quelli dei film! Ragazzi da ogni parte del mondo (anche molto, molto carini!), per la prima volta lontani da casa, nel mezzo della bellissima campagna inglese: la vacanza ha tutti gli ingredienti per essere indimenticabile. Fin dal primo istante, però, piccoli segnali inquietanti turbano la serenità di Charlotte. Gli altri non sembrano accorgersene, ma lei non ha dubbi: in quelle stanze imponenti e scricchiolanti si nasconde un segreto, che ha a che fare con un passato lontano. Quando gli episodi si fanno sempre più strani e inspiegabili, non le resta che indagare insieme ai suoi nuovi amici. Riuscirà a prendere in mano tutto il suo coraggio e risolvere il mistero del college infestato?

Charlotte M., dodici anni e una irrefrenabile fantasia, ha cominciato la sua avventura pubblicando per caso un video su YouTube. In pochissimo tempo ha raggiunto tantissimi follower e da allora non si è più fermata!

pp. 222

€ 15,90

Dai 9 anni