The 100 torna domani con la settima stagione

Il network americano The CW ha rilasciato il promo dell’attesissima e ultima settima stagione di The 100, composta da otto episodi, che debutterà il 20 maggio.

Creata da Jason Rothenberg e liberamente tratta dall’omonima serie di romanzi di Kass Morgan, in The 100 7 torneranno Eliza Taylor nel ruolo di Clarke, Paige Turco in quello di Dr. Abby Griffin, Bob Morley in quello Bellamy, Marie Avgeropoulos in quello di Octavia, Devon Bostick in quello di Jasper, Lindsey Morgan in quello di Raven, Ricky Whittle in quello di Lincoln, Christopher Larkin in quello di Monty, Richard Harmon in quello Murphy, Isaiah Washington in quello di Chancellor Jaha e Henry Ian Cusick in quello di Marcus Kane.

IL PROMO

Dalle prime immagini rilasciate, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vediamo Bellamy in lacrime per la scomparsa di sua sorella Octavia, che comprare in un frame del video. Lei è ancora viva ma non sono stati svelati altri dettagli (il promo è troppo breve per soddisfare tutte le curiosità).

POTREBBE NON ESSERE UN ADDIO

The 100 7, infatti, servirà da trampolino di lancio per uno spin-off della serie tv, che dovrebbe intitolarsi Anaconda. Questo nuovo capitolo dovrebbe servire per introdurre nuovi personaggi legati al franchise. Ancora non ci sono informazioni certe in merito allo spin-off, potremmo vederlo prossimamente oppure no: ma “la speranza è l’ultima a morire”.