Settimana della Musica a scuola: l’elenco dei webinar

Settimana della Musica a scuola: ecco l’elenco dei webinar che si svolgeranno dal 25 al 30 maggio sul portale Indire

È online l’elenco dei webinar che dal 25 al 30 maggio prossimi, durante la Settimana della Musica a scuola, si svolgeranno sul portale Indire “La musica unisce la scuola”.

Tenuti da esperti, professionisti e docenti, gli oltre 30 appuntamenti online di formazione affronteranno numerosissimi temi legati alla didattica (anche a distanza) della musica: la coralità virtuale, il potenziamento della lezione di strumento, le problematiche/opportunità della pratica musicale a distanza. E ancora, la composizione per il cinema, le webradio scolastiche, i podcast, il rap e il jazz a scuola. Senza naturalmente tralasciare aspetti quali la valutazione, il rapporto scuola-famiglia, l’inclusione. Un’altra serie di webinar sarà poi dedicata al Piano delle arti del Ministero dell’Istruzione, al portale Indire Musica a scuola e ai tanti progetti nazionali e internazionali nati in seno al Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

Giorni e orari degli eventi sono stati comunicati il 16 maggio, insieme al programma dei contributi video delle scuole e a quello dei concerti serali degli artisti.

Docenti, dirigenti scolastici, allievi e genitori potranno collegarsi e seguire tutti gli eventi della Settimana della Musica a Scuola senza necessità di iscrizione, semplicemente accedendo qualche minuto prima dell’inizio.

Tutti i webinar in programma

Portale Indire “La musica unisce la scuola”