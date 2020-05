Riverdale 5, le anticipazioni sulla prossima stagione. L’ideatore della serie: “Ci sono eventi importanti da raccontare come il ballo e il diploma”

Nei giorni scorsi è andato in onda il finale di stagione di Riverdale 4. Una ‘fine non fine’ spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) visto che il 19esimo episodio non sarebbe dovuto essere l’ultimo. L’interruzione delle riprese è stata causata dall’emergenza Coronavirus, che non ha permesso alla produzione di proseguire con la lavorazione delle ultime puntante.

Prima dello scoppio della pandemia Covid-19, “avevamo già girato due terzi dell’episodio 20 di Riverdale 4“, ha detto Roberto Aguirre Sacasa, ideatore del teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics, ai microfoni di Tvline. “Ma non abbiamo potuto usarlo così com’era perché nella narrazione non c’era niente di inaspettato o grandioso. Guardando l’episodio 19, però, c’erano tutti i protagonisti, un mistero e un finale con un colpo di scena: tutte caratteristiche di un finale di stagione. Ci sarebbe piaciuto finire le riprese. Gli ultimi tre episodi -ha continuato Aguirre-Sacasa – erano fantastici però sono soddisfatto di questo finale di stagione (di quello che è accaduto nel 19esimo episodio, ndr)”.

Prima di passare alle anticipazioni sulla quinta e attesissima stagione, ecco una clip dell’episodio 4×19.

ANTICIPAZIONI RIVERDALE 5

“Per la prossima stagione ci sono eventi importanti da raccontare come il ballo e il diploma“, ha commentato l’ideatore della serie. “I tre episodi finali che non sono andati in onda diventeranno l’inizio di nuovi drammi e misteri. “Inoltre – ha concluso Sacasa – Hermione e Fp avranno la loro conclusione e non moriranno”.