Leoni dormono in strada e bloccano il safari

Leoni schiacciano un pisolino in mezzo alla strada e bloccano le auto del safari: il video del curioso episodio accaduto in Africa

Quando la siesta chiama, non c’è nessuno che può resistergli. Nemmeno se sei il re della giungla. Durante un safari in Africa, un gruppo di turisti è rimasto bloccato nel traffico… per colpa di tre leoni, che hanno deciso di fare un pisolino in mezzo alla strada.

Come si vede nel video, caricato da Susanta Nanda dell’Indian Forest Service, due leoni hanno trovato un momento di relax in mezzo alla strada, mentre alcune jeep arrivavano sul posto per un safari. Poco dopo, un altro leone si è aggregato ai due, accoccolandosi vicino a loro per riposarsi.

I turisti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non hanno potuto fare altro che aspettare e godersi questo incredibile scenario.