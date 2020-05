Il 2 giugno centrodestra unito scende in piazza

Il 2 giugno il centrodestra manifesta unito contro il governo Conte: arriva l’ok di Berlusconi dopo l’accordo raggiunto tra Salvini e Meloni

Alla fine arriva anche il via libera di Silvio Berlusconi. E così il 2 giugno, a Roma e in altre piazze italiane, il centrodestra riunito di Fi, Fdi e Lega manifesterà assieme contro il governo Conte. Durante l’incontro di oggi tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani c’è stata una telefonata di Berlusconi: ok a una manifestazione insieme purché si rispettino i protocolli di sicurezza.

Non solo. Martedì 2 giugno, spiega Salvini, in piazza non ci saranno bandiere di partito: “Daremo voce ai troppi italiani che in questi mesi hanno dimostrato buonsenso e meritano fiducia”. Su luogo e modalità della manifestazione, il centrodestra è ancora al lavoro: “Ci stiamo lavorando. In momenti come questo bisogna far trottare la fantasia”, spiega Giorgia Meloni. “Serve una alternativa e questa alternativa e’ il centrodestra – aggiunge Tajani come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) – procediamo con spirito unitario per rappresentare lavoratori che aspettano cassa integrazione, aziende che aspettano sostegni di fronte a un governo che si muove in ritardo su tutto”.