Apple lancia la Watch Pride Edition per il Pride 2020: la nuova collezione di smartwatch è disponibile negli store

Uno smartwatch speciale per sostenere i diritti della comunita’ Lgbtq. Apple partecipa ai festeggiamenti del Pride 2020 con un’edizione arcobaleno dell’Apple Watch. La collezione ‘Watch Pride Edition’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), comprende due cinturini a tema e nuovi quadranti in arrivo con l’aggiornamento watchOS 6.2.5.

Per l’edizione di quest’anno, Apple ha collaborato con Nike per realizzare il nuovo cinturino ‘Nike Sport Pride Edition’. Quest’ultimo si aggiunge all’originale ‘Sport Pride Edition’. Entrambi i modelli, gia’ disponibili su apple.com e negli Apple Store in due misure differenti, sono abbinabili con i nuovi quadranti arcobaleno.

Anche il Pride 2020 risente dell’emergenza Covid-19. Per quest’anno, cortei e parate saranno sostituiti da una serie di iniziative online che andranno avanti nel mese di giugno.