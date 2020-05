Levante online con il nuovo video di Tikibombom

Levante torna online con una novità: la ‘home version’ del video di Tikibombom. Immagini rivisitate in una chiave più intima realizzate in casa, per l’esattezza ‘nell’armadio’.

La clip, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata interamente ideata, girata, diretta e montata da Levante, da sola a casa durante il periodo di isolamento. Immagini poetiche in bianco e nero si alternano in un diario emozionante e sincero di vita quotidiana in questo periodo di lockdown, a dimostrazione di come di fronte ai limiti imposti, la creatività di Levante non ne conosca alcuno, ma sia anzi in grado di prendere forma ed esprimersi in modi sempre nuovi e sorprendenti.