Willie Peyote online con il video di Algoritmo feat. Shaggy

Willie Peyote pubblica il videoclip di “Algoritmo” feat. Shaggy: il singolo prodotto da Don Joe è uscito l’1 maggio

È online il videoclip di “Algoritmo”, il brano scritto da Willie Peyote con la partecipazione di una delle voci più iconiche del rap internazionale, Shaggy, e prodotto da Don Joe.

Nel video, realizzato da SANS FILM, vediamo lo schermo del telefono di Willie, attaccato da un malware con il volto di una ragazza, che prende possesso di tutti i profili social dell’artista, dalle foto su Instagram, ai video pubblicati su YouTube. Dopo aver chiesto aiuto a Don Joe, Lince e Kavah, la soluzione viene offerta da SuperShaggy, il miglior antimalware in circolazione, che riporta il cellulare di Willie alla normalità.

“Algoritmo” nasce dal lavoro collettivo di più artisti, il cui intento iniziale era di proporre successivamente il pezzo a terzi. Però quando il demo è arrivato sul tavolo di Shaggy, coinvolto nel progetto per prenderne parte come featuring internazionale, l’artista giamaicano ha chiesto di poter duettare e pubblicare il pezzo insieme al rapper torinese, dando vita al brano in uscita.

Non è un caso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che Algoritmo sia uscito il 1° maggio ha spiegato Willie Peyote: «In questo periodo di assoluta emergenza per l’Italia, numerosi sono i settori a rischio, quello dello spettacolo è sicuramente tra quelli più in difficoltà e sarà l’ultimo a poter ripartire, date le necessarie e imprescindibili misure di sicurezza. Credo che l’unico modo per non fermarsi sia effettivamente non fermarsi, e per questo io e gli artisti coinvolti in questo progetto abbiamo deciso di dare un segnale pubblicando ‘Algoritmo’ nel giorno della Festa dei Lavoratori facendo quello che ci riesce meglio e quello che è di fatto la nostra professione, ovvero la musica».