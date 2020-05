Su MTV maratona per Elettra Lamborghini

Elettra è una delle stelle pop del momento: con oltre 5 milioni di followers su Instagram si è imposta, in brevissimo tempo, nel panorama musicale nazionale e internazionale. La sua ultima performance l’ha vista in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano Musica (E il resto scompare), che è subito diventato una hit di successo e, ad oggi, su YouTube il video ufficiale ha superato 35 milioni di visualizzazioni.

Nonostante l’attuale ascesa nel mondo della musica, la sua carriera è iniziata in tv, partecipando a MTV Super Shore nel 2016. Da lì è esplosa come celebrity in televisione e, in seguito, nel mercato discografico. Nel 2017 partecipa al Geordie Shore e, nello stesso anno, collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX. Il suo primo singolo Pem Pem esce nel 2018, conquistando due dischi di platino. È una super star in diversi ambiti ma si definisce “una ragazza che vuole fare moltissime cose – come racconta nello speciale MTV Elettra Lamborghini Twerking Queen – con tantissime idee e la cosa che mi fa stare veramente bene è cantare. Il canto per me è al centro di tutto”.

Una parte fondamentale del successo musicale di Elettra è dovuto alla collaborazione con il produttore Shablo, che l’ha introdotta nel mondo della trap. Con lui pubblica il suo primo disco, Twerking Queen, e il singolo Fanfare, realizzato in collaborazione con Gué Pequeno, diventa il brano di punta del disco.

Elettra, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), nel tempo ha instaurato un bellissimo rapporto con i suoi fan, che la adorano per la sua semplicità e spontaneità. Nel corso della maratona non mancherà di raccontare anche il primo incontro con Nick Van de Wall, in arte Afrojack, con il quale molto presto convolerà a nozze.

