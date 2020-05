Arriva in libreria Kids With Guns vol. 3

Solo pochi giorni fa, in una diretta Instagram sul canale BAO Publishing, Capitan Artiglio ha annunciato l’arrivo in libreria del capitolo finale di Kids With Guns vol. 3 – Coda. Oggi la casa editrice conferma l’uscita della serie italiana tra le più acclamate e originali degli ultimi anni il prossimo 21 maggio.

Termina con questo volume, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’epica trilogia del mondo post-apocalittico in cui i pistoleri più temibili cavalcano dinosauri. I tre fratelli Doolin dovranno ricongiungersi per fronteggiare il loro destino, mentre la bambina senza nome – la fuorilegge più ricercata – scoprirà se la attende la pace nella sua fuga al galoppo di un tirannosauro.