Populous con M¥SS KETA e Kenjii in “House of Keta”

Andrea Mangia è Populous. Producer, deejay, autore di colonne sonore, sound designer per il web, musei e sfilate di moda, l’artista da diversi anni porta alta la bandiera della musica elettronica italiana nel mondo. In questi giorni è uscito il nuovo singolo con M¥SS KETA e Kenjii, si intitola “HOUSE OF KETA” ed è il terzo brano che anticipa l’album in uscita il 22 maggio in Italia per La Tempesta e per Wonderwheel Recordings nel resto del mondo.