Lo yoga riduce attacchi di emicrania episodica

La pratica dello yoga si è dimostrata superiore al solo impiego di farmaci nell’emicrania episodica. A dimostrarlo sono i risultati dello studio CONTAIN

La pratica dello yoga, intesa come terapia add-on, si è dimostrata superiore al solo impiego di farmaci nell’emicrania episodica. A dimostrarlo sono i risultati dello studio CONTAIN, pubblicati online su “Neurology”.

Nel corso dei mesi, l’aggiunta dello yoga alla farmacoterapia ha ridotto la frequenza del mal di testa più del ricorso ai soli farmaci e ha portato i pazienti affetti da emicrania a usare meno compresse di salvataggio, riferiscono gli autori, guidati da Rohit Bhatia, dell’All India Institute of Medical Sciences di Nuova Delhi.

In particolare, le cefalee mensili sono diminuite del 48% nei pazienti che hanno fatto uso combinato di yoga e farmaci, rispetto a un calo del 12% nei pazienti che hanno usato il trattamento medico da solo. Allo stesso modo, il numero medio di pillole utilizzate come farmaco di salvataggio è diminuito del 47% nel gruppo yoga, rispetto a un calo del 12% nel gruppo solo farmaci.

Oltre 100 i pazienti coinvolti nello studio CONTAIN

CONTAIN è stato il più grande studio randomizzato controllato su yoga ed emicrania condotto fino ad oggi, fanno notare i ricercatori. In particolare, è stato un trial prospettico di superiorità in aperto condotto in un unico ospedale accademico di assistenza terziaria a Nuova Delhi da aprile 2017 ad agosto 2019.

I pazienti – di età compresa tra 18 e 50 anni e con una diagnosi di emicrania episodica – sono stati randomizzati in proporzione 1:1 in gruppi terapia medica e yoga; al gruppo yoga è stato somministrato un intervento yoga definito per 3 mesi.

Ogni modulo yoga era di 1 ora e comprendeva meditazione, esercizi di respirazione, esercizi di rilassamento, posizioni yogiche e pranayama (pratica formale di controllo del respiro che permette di attivare e regolare la circolazione del prana, l’energia universale).

Su 160 pazienti assegnati in modo randomizzato, 114 hanno completato lo studio, 57 in ogni gruppo. A tutti i partecipanti è stata offerta una consulenza su modifiche da apportare allo stile di vita includendo aspetti quali sonno, nutrizione, rilassamento mentale e regolare attività fisica. Nel gruppo yoga, 46 pazienti hanno completato 12 sessioni in ospedale nel primo mese e tutti i pazienti hanno completato 40 sessioni di yoga a casa.

La maggior parte delle caratteristiche demografiche e cliniche di base erano simili tra i due gruppi, ma il gruppo yoga aveva una frequenza media di cefalea più alta rispetto al gruppo terapia medica (9,1 vs 7,7 giorni di cefalea al mese; P = 0,012). Le donne includevano il 66,25% del gruppo terapia medica e il 72,5% del gruppo yoga. I partecipanti a entrambi i gruppi avevano in media circa 31 anni.

I ricercatori hanno utilizzato la Visual Analogue Scale per valutare la gravità del mal di testa, il questionario Migraine Disability Assessment (MIDAS) e l’indagine a sei item dell’Headache Impact Test (HIT-6) per valutare la disabilità specifica da cefalea.

In entrambi i gruppi, il propranololo è stato il farmaco preventivo più comunemente usato, seguito dall’amitriptiina. L’acetaminofene e una combinazione naprossene-domperidone sono stati i farmaci di salvataggio più comuni.

Valori delta elevati in tutte le misure rispetto al gruppo in sola terapia medica

Nel corso di 3 mesi, i pazienti affetti da emicrania in entrambi i gruppi sono migliorati. Nel gruppo yoga, le cefalee mensili sono scese da 9,1 a 4,7; nel gruppo sola terapia medica, sono diminuite da una media di 7,7 a 6,8.

Valori delta elevati e differenze tra i valori delta hanno favorito il gruppo yoga in tutte le misure. Le differenze delta sono state:

frequenza di cefalea: 3,53; IC al 95% 2,52-4,54; P<0.0001;

intensità della cefalea: 1,31; IC al 95% 0,60-2,01; P=0,0004;

punteggio HIT-6: 8.0; IC al 95% 4,78-11,22; P<0,0001;

punteggio MIDAS: 7,85; IC al 95% 4,98-10,97; P<0,0001;

conta pillole di salvataggio: 2,28; IC al 95% 1,06-3,51; P<0.0003.

Entrambi i gruppi hanno avuto un miglioramento graduale nelle misure degli esiti clinici, ma i trend verso il miglioramento erano più veloci e più costanti nel gruppo yoga. Inoltre, lo studio aveva altre limitazioni, osservano i ricercatori: non aveva un gruppo yoga sham (fittizio) e le misure di esito erano soggettive e basate su questionari e anche altri fattori possono anche avere influenzato i risultati.

In ogni caso, sostiene il team di Bhatia, «i nostri risultati mostrano che lo yoga può ridurre non solo il dolore, ma anche il costo di trattamento delle cefalee» (un problema più rilevante negli USA che in Italia, dove esiste un Servizio Sanitario Nazionale universalistico).

Mentre l’emicrania è uno dei disturbi più comuni al mal di testa, “solo circa la metà delle persone che assumono farmaci per esso ottenere vero sollievo,” Bhatia ha sottolineato.

Peraltro, aggiungono, «la buona notizia è che praticare qualcosa di semplice e accessibile come lo yoga può aiutare molto di più dei soli farmaci. E tutto quello che si ha bisogno è un tappetino».

Alcune obiezioni avanzate sui metodi dello studio

«Sono necessari ulteriori studi non farmacologici nel campo della medicina delle cefalee» afferma Mia Minen, del NYU Langone Health a New York City, non coinvolta nello studio. «Molti di questi trattamenti possono essere somministrati in modo sicuro».

Non sorprende che il programma studiato nella sperimentazione – che includeva meditazione, esercizi di respirazione ed esercizi di rilassamento oltre alle posture yoga – abbia dato risultati benefici, sottolinea Minen. «C’erano alcuni aspetti della terapia dell’emicrania noti per aiutare l’inclusione nel protocollo. Per esempio, sappiamo che il rilassamento è una forma di terapia comportamentale basata su prove di efficacia per la prevenzione dell’emicrania».

Altri trattamenti non farmacologici, come la terapia cognitiva basata sulla consapevolezza, sono stati associati a riduzioni statisticamente significative della disabilità percepita in recenti studi sull’emicrania.