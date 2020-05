Fernando Alba in radio con il suo “Pensiero fisso”

Fernando Alba in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Pensiero fisso”: il brano anticipa il terzo album di inediti

Disponibile in radio e in digitale “PENSIERO FISSO” (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo di FERNANDO ALBA, che anticipa il terzo album di inediti.

La canzone arrangiata e registrata in presa diretta (c/o Gli Artigiani Studio), è un pezzo rock grunge, che ci riporta alla realtà dopo una crisi di coscienza. Descrive in pochi versi chi siamo, personalità e gesti, riflessioni ad alta voce e sentimenti che nascono con le migliori intenzioni, per poi evolversi fino al disprezzo.

A proposito del singolo, Fernando Alba afferma: «Il mio 2020 è iniziato con un Pensiero Fisso, lavorare al mio album e partire da un primo singolo. Aprendo il cassetto, dove conservo le bozze delle mie canzoni, ho tirato fuori un foglio a caso e mi sono ritrovato in mano “Pensiero Fisso”. Ricordo bene il momento in cui ho scritto questa canzone e soprattutto che le prime parole che ho cantato erano quelle del ritornello. – continua il cantautore – Quando in una canzone la prima cosa che scrivi è il ritornello possono succedere due cose: o diventa una hit oppure non la completerai mai. Fortunatamente, l’ho completata! Le ultime parole le ho scritte dopo aver girato il videoclip, ma oggi sono felice del risultato. Poteva rimanere solo un ritornello ed invece penso che sia una hit, rock, moderna e piena di significati».

Fernando Alba è un compositore e cantautore, nato in Sicilia e cresciuto artisticamente a Roma. Nel 2010 esordisce nel mondo della musica italiana con il singolo “La Bicicletta”. Una carriera artistica fatta di piccoli passi, nel rispetto dell’arte e della professionalità. Due album all’attivo come cantautore: “La Chitarra Nuova” e “Nello Stesso Acido”, quest’ultimo presentato nel 2018 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Numerose anche le colonne sonore da lui firmate e le produzioni di cover e canzoni per film, cinema e serie tv. Da sempre lavora fianco a fianco con diversi maestri d’orchestra e compositori; sono molte le collaborazioni con diversi artisti italiani e internazionali, sia come autore, che come producer o direzione artistica, coinvolgendo nei suoi lavori molti fra i più apprezzati musicisti del panorama nazionale.

Attualmente è al lavoro sul suo terzo album, anticipato in radio dal singolo“Pensiero Fisso”.

