Yarko online con il suo nuovo “Malessere”

“Malessere” è scritto sopra ad un beat martellante che si pianta in testa nascondendo il disagio generato dalla realtà circostante nel momento in cui non si comprende e non si viene compresi da chi ci circonda all’interno del nostro stesso ambiente. Il nuovo singolo, puramente rap, è di Davide Calà, in arte Yarko. Di Trieste, classe 2002, il giovane rapper è su tutte le piattaforme digitali. è scritto sopra ad un beat martellante che si pianta in testa nascondendo il disagio generato dalla realtà circostante nel momento in cui non si comprende e non si viene compresi da chi ci circonda all’interno del nostro stesso ambiente.Di Trieste, classe 2002,

Un linguaggio esplicito e senza filtri, insieme alla capacità di trovare la giusta miscela tra provocazione e ironia, sono gli elementi che caratterizzano lo stile di Yarko. Il brano, in italiano, si conclude con la frase “Welcome to the jungle, remember the name Yarko”. L’artista si sente alieno nel caos di gioie e dolori che lo circonda ma nulla è perso.