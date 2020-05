Torna Twilight: il 4 agosto esce il libro Midnight Sun

Il ritorno di Twilight: il 4 agosto esce il libro Midnight Sun di Stephenie Meyer che racconta la storia dal punto di vista di Edward

Dopo aver scritto la parola fine 12 anni fa con Breaking Dawn, Stephenie Meyer torna a mettere le mani sulla saga che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Esce il 4 agosto Midnight Sun, un nuovo romanzo di Twilight che riscrive la storia dal punto di vista del vampiro Edward Cullen.

“Sono davvero entusiasta di annunciare finalmente l’uscita di Midnight Sun il 4 agosto”, ha dichiarato Meyer a Good Morning America come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “È un momento strano adesso e non ero sicura fosse quello giusto per pubblicare questo libro, ma alcuni di voi stavano aspettando da così tanto tempo che non sembrava giusto farvi aspettare ancora”.

Raccontata attraverso gli occhi di Edward, la storia assume una nuova svolta decisamente oscura, ha spiegato l’editore Little Brown. Incontrare Bella è per il vampiro sia l’evento più intrigante sia quello più snervante che ha vissuto nella sua lunga vita.

Oltre al racconto della loro storia d’amore, si avranno più dettagli sul passato di Edward e sulla complessità dei suoi pensieri interiori. Come può innamorarsi di Bella quando sa che sta mettendo in pericolo la sua vita?