Su Disney+ il “City of Lover Concert” di Taylor Swift

Da Parigi al piccolo schermo. su ABC, Hulu e Disney+ arriva il “City of Lover Concert” che Taylor Swift ha tenuto all’Olympia Theather

Una delle cose di cui sentiamo più nostalgia durante questa quarantena sono i concerti. Per alleviare il senso di incertezza legato al settore e tenere compagnia ai suoi fan, Taylor Swift approda sul piccolo schermo con un live esclusivo: il City of Lover Concert. L’evento andrà in onda su ABC domenica 17 maggio e sarà disponibile il giorno dopo su Hulu e Disney+.

Cosa vedremo…

Lo scorso settembre, la popstar si è esibita a Parigi, la città degli innamorati appunto. All’Olympia Theather, l’artista ha cantato per la prima volta live i successi del suo ultimo disco uscito ad agosto 2019 di fronte a 2000 fortunati provenienti da 37 diversi paesi di tutto il mondo, i vincitori di un contest organizzato poco prima. Il concerto è stato registrato ma le immagini non sono mai state pubblicate, a parte la performance acustica di “The man”.

Un’ora o poco più (per la precisione il set è durato 76 min) in tutto per ascoltare e vedere Taylor sul palco ma non solo.

“L’evento musicale dà accesso senza precedenti ai momenti dietro le quinte con l’artista e segna l’unica performance di Taylor Swift di quest’anno, prima che il suo ‘Lover Fest tour’ fosse cancellato a causa della pandemia di Covid-19”, spiega Eric Avram di ABC. Taylor Swift, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), tornerà live in tour nel 2021. Tutti i concerti, infatti, sono stati rimandati all’anno prossimo.