Negli USA sciame di api attacca e uccide 3 cani

Negli Stati Uniti uno sciame aggressivo di api attacca e uccide 3 cani: inutile l’intervento del dipartimento dei vigili del fuoco di Tucson

Uno sciame “particolarmente aggressivo” di api è responsabile della morte di tre cani in Arizona, USA. Come riportato dal dipartimento dei vigili del fuoco di Tucson, alcuni pompieri sono intervenuti per fermare l’incredibile attacco, utilizzando dell’insetticida contro lo sciame. Nonostante la speranza iniziale, i cani sono morti poco dopo essere arrivati dal veterinario.

Non è chiaro, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), quale specie di ape sia responsabile dell’attacco, ma in molti sostengono si tratti di api africanizzate. Popolarmente chiamate “api assassine”, si tratta di imenotteri diffusi negli Stati Uniti sudoccidentali, tra cui l’Arizona, che tendono ad essere particolarmente aggressivi in caso di minaccia al loro alveare, attuando attacchi di massa.