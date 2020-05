Leone canta “Non fatemi smettere di sognare”

Leone in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Non fatemi smettere di sognare”: online anche il videoclip

In radio e digitale “NON FATEMI SMETTERE DI SOGNARE”, il nuovo singolo di LEONE, anticipato lo scorso 20 febbraio dal videoclip (visibile al seguente link: https://youtu.be/J5UXrORDc_w), che ha superato quota 166 mila visualizzazioni su YouTube.

«Il brano, che vuole lanciare un messaggio di speranza, mostra piccoli frammenti della mia vita, parla di sensazioni forti che hanno influenzato il mio percorso e il mio modo di essere. Il traguardo ad occhi chiusi. La mia storia neanche poi così speciale dove però secondo me ci si possono ritrovare in tanti. La canzone mette a nudo le mie insicurezze passate, i momenti di confusione e di difficoltà», commenta il cantautore.

Il video per la regia di Errico D’Andrea, DOP Silverio Desantis e al drone Lorenzo Colombo, è stato girato a Valle San Bartolomeo in provincia di Alessandria e vede la partecipazione di Chiara Savino, Lorenzo Manfrinati, Alberto Bonagurio e Leonardo Bonagurio.

«Il percorso della vita tra ostacoli e aspirazioni. Si può riassumere così il videoclip di “Non fatemi smettere di sognare”, il brano di lancio di Leone, girato non a caso proprio nei luoghi dove il cantautore è cresciuto. – afferma il regista – Dal compleanno di un bambino fino alla scoperta dell’amore con le sue mille sfumature. Pochi semplici istanti che culminano in un messaggio di ottimismo cantato dall’alto di una collina con una vista strepitosa. Un messaggio di speranza che tocca tutti da molto vicino».

Biografia

Leone, nome d’arte di Daniele Manfrinati, nasce il 10 agosto del 1990 ad Alessandria. Nel 2018 decide di approfondire gli studi di canto e chitarra. Nel 2019 inizia a suonare nei principali locali di Alessandria e partecipa al Tour Music Fest come interprete, portando un brano di James Arthur. Dopo aver passato le audizioni di Genova, partecipa al week-end formativo al Centro Europeo Toscolano di Mogol. Dopo questa esperienza decide di credere in Leone e nei sei mesi successivi scrive le prime 30 canzoni e inizia a lavorarci insieme al Maestro Andrea Negruzzo del Laboratorio della Musica di Alessandria. Di queste 30, 7 faranno parte del suo primo disco di prossima uscita. “Non fatemi smettere di sognare” è il primo singolo anticipato dal videoclip che in meno di due mesi ha superato le 160000 visualizzazioni su YouTube.

LINK SOCIAL

https://www.facebook.com/Leone.danielemanfrinati/

https://www.instagram.com/leone_nonsmettodisognare/?hl=it