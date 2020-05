In arrivo la quinta stagione di Rick and Morty

Sta per arrivare la quinta stagione di Rick and Morty ma ancora non c’è una data: i fan comunque non dovranno aspettare troppo, parola di Chris Parnell

Chris Parnell, la star di Rick and Morty, ha promesso che i fan della serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon non dovranno aspettare a lungo per il debutto della quinta stagione. La voce di Jerry lo ha annunciato ai microfoni di TV Line. Una bella notizia per il pubblico, che non ha mai nascosto le lamentele in merito alle lunghe attese tra una stagione e l’altra. Inevitabile, però, è stato lo stop delle produzioni a causa dell’emergenza Coronavirus ma, come ha ordinato il canale Adult Swim, arriveranno altri 70 episodi. Quindi solo buone notizie in casa Rick and Morty: ci sarà da aspettare ma non molto!

“Dan e Justin volevano un po’ di sicurezza sul lavoro e volevano sapere che lo show sarebbe continuato ancora per un altro po’, in modo che sia loro e sia gli sceneggiatori avrebbero potuto farsi trascinare dallo slancio creativo“, ha detto Parnell come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). “D’ora in avanti, vedremo interruzioni meno lunghe tra le stagioni. Ed è molto gratificante – ha continuato l’attore – sapere che faremo tutti quegli episodi. Spero che Jerry continui ad esserci fino alla fine. Non si sa mai“.