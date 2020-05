Puma, il cane che trova esche e bocconi avvelenati

Puma è il cane-carabiniere che trova esche e bocconi avvelenati: è un bellissimo ed intelligente esemplare di Pastore Belga Malinois di 9 anni

Si chiama Puma ed è un bellissimo ed intelligente esemplare di Pastore Belga Malinois di 9 anni e, soprattutto, un “Carabiniere” con un incarico molto speciale e delicato: individuare esche e bocconi avvelenati. A lei, infatti, insieme ad altri 11 suoi “colleghi operativi” sul territorio nazionale, dopo aver superato un preciso ed intenso addestramento, è stato affidato il compito di rinvenire bocconi ed esche avvelenate prima che altri animali possano inconsapevolmente cibarsene e, come purtroppo spesso accade, morire dopo atroci sofferenze.

La sua ultima missione? In provincia di Cremona. Il Gruppo Carabinieri Forestali di Largo Marinai d’Italia, infatti, ha ricevuto segnalazioni di “strani cumuli di mais trattato” abbandonati nelle campagne del Comune di Castelverde. Il Nucleo Cinofilo Antiveleno composto da Puma e il suo conduttore collega ha sede nella provincia di Verbania ma, non di rado, è richiesto il loro aiuto anche in Regione Lombardia. Messa all’opera, Puma ha subito rilevato un cumulo di mais trattato e, nel raggio di 200 metri, alcune carcasse di lepri e uccelli. Quanto trovato dal NCA è stato repertato e conferito al locale Istituto Zooprofilattico per le opportune analisi. Ora la palla, spiega l’Enpa, passa ai suoi colleghi umani, in particolare, sono in corso gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria di competenza dei Carabinieri Forestali.