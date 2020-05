Europe shine a light: per l’Italia non solo Diodato

Allo show Europe shine a light che quest’anno sostituisce l’Eurovision oltre a Diodato ci saranno anche Ermal Meta, Mahmood, Michielin e Il Volo

È forte la rappresentanza italiana quest’anno all’Eurovision, in programma il 16 maggio nella versione benefica Europe shine a light.

Rivista per l’emergenza Coronavirus, la kermesse unirà i Paesi del continente con performance live ma da remoto. Nessuna competizione ma un unico coro di voci unite per dare speranza.

Per l’Italia ci sarà Diodato, vincitore della settantesima edizione di Sanremo e legittimo partecipante alla gara che sarebbe dovuta essere. Con lui, però, ci saranno anche Ermal Meta, Mahmood, Francesca Michielin e Il Volo, come si può vedere dal nuovo primo Rai.

Ex concorrenti e ospiti in una staffetta di musica senza precedenti allo Europe shine a light come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Alla conduzione nostrana Flavio Insinna e Federico Russo. L’evento sarà trasmesso in Italia alle 20.35 su Rai Uno, su Radio2 con il commento di Era Stokholma e Gino Castaldo e su RaiPlay.