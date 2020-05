A Chicago si fermano per sempre le carrozze a cavalli

A Chicago il consiglio comunale ha vietato il trasporto carrozze trainate da cavalli dal 2021. le licenze in scadenza alla fine dell’anno non saranno rinnovate

Il Consiglio comunale di Chicago ha vietato le carrozze trainate da cavalli in città a partire dal prossimo anno. Le 10 licenze di trasporto in carrozza a cavalli esistenti in città scadranno alla fine dell’anno e non saranno rinnovate a partire dal 2021. L’assessore Brendan Reilly ha affermato di aver cercato di convincere gli operatori di trasporto a “trattare i loro animali in modo umano” ma dal momento che le violazioni sono continuate ha deciso di bandire dalle strade della città una volta per tutte le carrozzelle.

La speranza dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) è “che il Comune di Roma e la Giunta capitolina prendano esempio dal “Council” di Chicago che all’unanimità ha votato la definitiva abolizione di questa assurda e anacronistica tradizione, capace solo di umiliare e di torturare degli esseri indifesi che al contrario vorrebbero solamente essere lasciati in pace”.