Dario Contiello in libreria con “Back to the magic”: il romanzo di esordio è un fantasy con una trama ricca di battaglie, magie e segreti sepolti

Un fantasy con firma made in italy, “Back to the Magic”, il primo romanzo di Dario Contiello che arriva in libreria.

lasse 1984, Contiello riesce a trascinare il lettore in una trama ricca di battaglie, magie e segreti sepolti. Un mix di elementi che appassionerà gli amanti del genere fantasy.

Alex Zaghi è un ragazzo come tanti. Vive di sogni e speranze, aspettando un segno del destino che non tarderà ad arrivare. Un giorno d’inizio estate, un evento fortuito stravolge la sua esistenza e quella della sua fidanzata Stefany, catapultandoli in una corsa contro il tempo. Grazie ad un inaspettato mentore di nome Bob, scopre che la magia esiste e che gli uomini comuni non ne hanno più ricordo. Alex comprende di far parte di un disegno più grande e che dovrà lottare per proteggere la sua vita e quella dei suoi cari.

Tra intrighi e segreti, fughe rocambolesche e viaggi tra l’Europa e il Medio Oriente, la magia farà capolino prepotentemente nella società contemporanea. L’arcaico e il moderno si fonderanno e incantesimi e tecnologia daranno vita ad un connubio che lascerà un segno indelebile.

La guerra per il dominio della società magica è iniziata. Chi guiderà le sorti delle future generazioni di maghi? Il romanzo è disponibile su “Bookabook”, piattaforma italiana di crowdfunding a partire da fine aprile.